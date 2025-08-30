La Municipalidad de Paraná avanza con tareas preventivas en barrio Mariano Moreno ante deslizamientos
La Municipalidad de Paraná lleva adelante un operativo en el barrio Mariano Moreno, en conjunto con vecinos afectados por los deslizamientos de barrancas aledañas al arroyo Colorado. La intervención busca prevenir nuevos incidentes, contener a las familias y reducir los riesgos en la zona.
Los trabajos se concentran en calle Cabildo Abierto, donde se realizan tareas para disminuir la humedad en las viviendas afectadas. El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó:
“Hemos estado trabajando desde días antes del deslizamiento, aunque lamentablemente no pudimos evitar que ocurriera. La obra que se requiere demanda más tiempo del que llevábamos ejecutado. Una vez que mejoraron las condiciones del suelo, retomamos las tareas y, ante el pronóstico de lluvias, realizamos trabajos preventivos tanto en el arroyo como en sus márgenes. El objetivo es reducir al máximo la humedad y prevenir un nuevo deslizamiento”.
El Municipio, a través de distintas áreas, trabaja de manera articulada para brindar apoyo y contención a las familias. En la zona se identificaron viviendas en riesgo, cuyos propietarios fueron notificados. Para aquellas familias que no cuentan con otro lugar donde alojarse, se dispuso un contenedor como resguardo temporal hasta que sea seguro regresar a los hogares.
Finalmente, Loréfice indicó que las tareas están supeditadas a estudios técnicos y análisis de la situación, a fin de diseñar una propuesta que permita una solución definitiva. “Tenemos que evaluar cuánto de esa propuesta se puede ejecutar en función de los montos que demande la obra. Hay que darle previsibilidad a los vecinos”, subrayó.