La Municipalidad de Paraná avanza con organizaciones comunitarias en la elaboración del Plan Urbano Ambiental
La Municipalidad de Paraná realizó el tercer encuentro de trabajo participativo con instituciones públicas y organizaciones comunitarias en el marco de la elaboración del Plan Urbano Ambiental, una iniciativa que busca construir políticas de desarrollo territorial con enfoque ambiental y urbanístico. La actividad se llevó a cabo en el CIC de La Floresta.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que el objetivo de estos encuentros es acercar la propuesta a la comunidad para que los vecinos puedan conocerla, participar y realizar aportes.
“Acercamos la propuesta para que los vecinos puedan comentar, participar e interiorizarse respecto del Plan Urbano Ambiental”, señaló el funcionario.
Además, destacó la importancia de generar consensos amplios en torno al proyecto. “La idea es generar políticas de Estado, por lo cual cuando mayor participación y consenso tengamos, más elocuente y sostenible va a ser la propuesta”, sostuvo.
Participación de vecinos y organizaciones
El coordinador de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Neri Ribero, valoró la participación de organizaciones y vecinos en el proceso de construcción del plan.
“Convocamos a los vecinos para transmitirles la importancia de tener un Plan Urbano Ambiental, escucharlos e instarlos a que hagan aportes rumbo a las jornadas centrales que se realizarán en abril”, afirmó.
Durante el encuentro participaron instituciones públicas y organizaciones comunitarias de la zona oeste de la ciudad, entre ellas:
- Grupo Scout Exploradores del Inmaculado Corazón de María
- Merendero La Nelly de Bajada Grande
- Comisiones vecinales de Puerto Viejo, Gaucho Rivero y Croacia Sur
- Escuelas Soler, Guadalupe y La Delfina
- Merenderos Duendecitos Descalzos, Grillito Verde y Boina de Vasco
- Comisión administradora del SUM de Anacleto Medina
- Jardín Mojarritas
- Fundación Eco Urbano
- Comisión administradora del SUM San Jorge
- CIC La Floresta
- Museo Puerto Memoria
Autoridades presentes
También participaron de la actividad la subsecretaria de Planificación, Alejandra Flores; la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella; la directora de Museo y Patrimonio Histórico del Municipio, Gisela Bahler; el coordinador general de la Subsecretaría de Ambiente, Fernando de la Rosa; y Germán González Elsesser, del área de Planificación Urbana Ambiental.