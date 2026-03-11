La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento en vecinal Balbi para mejorar la calidad de vida
La Municipalidad de Paraná avanza con obras de saneamiento en calle Cervantes, entre Reconquista y Gaboto, en la zona de vecinal Balbi, trabajos que permitirán conectar a la red cloacal a 45 familias del sector. Además, el proyecto contempla la ejecución de desagües pluviales y la posterior pavimentación de la zona, lo que contribuirá a evitar el escurrimiento hacia el arroyo Antoñico.
“El objetivo fundamental es hacer un saneamiento y una desvinculación de desagües pluviales y cloacales que llegaban al Antoñico”, explicó Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura.
El funcionario detalló que se ejecutará una nueva red cloacal que permitirá brindar el servicio a 45 familias del barrio, al tiempo que se construyen conductos pluviales para conducir adecuadamente el agua. “Una vez finalizados estos trabajos que quedan bajo tierra, se procederá a pavimentar Cervantes y la cortada del barrio”, agregó.
La obra consiste en la ejecución de una red cloacal que interviene la traza del conducto existente en calle Cervantes, con el objetivo de sanear los escurrimientos pluviales y brindar servicio a los frentistas.
Para estos trabajos se instalarán aproximadamente 440 metros de nueva cañería de 160 milímetros de diámetro. El tramo se inicia en la cortada ubicada entre Gaboto y Juramento hasta Cervantes, desde donde avanza hasta Reconquista, continúa por Laprida y llega hasta la cámara de registro previa al puente sobre la acera sur.
El proyecto también contempla la construcción de nueve cámaras de registro, 45 conexiones domiciliarias y la demolición y reconstrucción de 180 metros cuadrados de pavimento y veredas.
Actualmente se trabaja en la construcción de cámaras de registro del conducto cloacal que inicia en la cortada Cervantes y en la reparación del pavimento en ese sector.