La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos para habilitar una nueva red de agua potable en calle Ambrosetti
Continúa el plan de intervenciones para la incorporación de nuevas cañerías a la red pública de agua potable en la zona de calle Ambrosetti, con el objetivo de mejorar el servicio y optimizar el abastecimiento en ese sector de la ciudad.
Durante la tarde de este jueves, personal técnico trabaja en una conexión en la intersección de Ambrosetti y Sudamérica, una tarea clave para completar la habilitación de más de 200 metros de nuevos conductos recientemente instalados. Estas obras forman parte de un proyecto destinado a reemplazar cañerías antiguas, que presentaban roturas recurrentes y generaban inconvenientes en el normal funcionamiento del servicio.
Los trabajos de enlace se desarrollarán a lo largo de la tarde y, una vez finalizados, el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual y progresiva en el sector urbano alcanzado por la intervención.
Desde el área responsable destacaron que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura sanitaria, reducir pérdidas y garantizar un servicio más eficiente y confiable para los vecinos de la zona.