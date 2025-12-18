La Municipalidad de Paraná avanza con las obras de repavimentación y desagües pluviales en calle Antonio Crespo
La Municipalidad de Paraná ejecuta una obra integral de repavimentación y optimización de desagües pluviales en un tramo de calle Antonio Crespo, desde avenida Don Bosco hacia el norte, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito.
La intervención, financiada con fondos 100% paranaenses, abarca tres cuadras e incluye la renovación completa del pavimento, junto con la construcción de drenajes y desagües pluviales que permitirán mitigar anegamientos durante lluvias intensas. Se trata de una respuesta concreta a un reclamo histórico de los vecinos del sector.
“Estamos realizando una obra de drenajes y desagües pluviales, que se completa con asfaltado de Antonio Crespo, desde Don Bosco hacia el norte. Teníamos alguna dificultad con los escurrimientos de agua y eso generaba inconvenientes a los vecinos”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
El funcionario adelantó que los trabajos se concluirán en menos de un mes y destacó la importancia estratégica del corredor. “Ha sido una demanda de bastante tiempo y es un sector que tiene un tránsito importante. La idea es concluir lo antes posible y dejarlo en condiciones, tanto en la captación de agua como en el sector donde se pavimenta”, señaló.
Desde el Municipio subrayaron que la obra mejorará la seguridad vial, la durabilidad del pavimento y la calidad de vida de quienes transitan y residen en la zona.