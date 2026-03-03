La Municipalidad de Paraná atiende contingencias tras lluvias y fuertes vientos
La Municipalidad de Paraná desplegó operativos de asistencia en distintos sectores de la ciudad luego de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento registradas durante la madrugada de este martes.
Equipos municipales de Protección Civil trabajan en diferentes barrios para asistir a las personas afectadas por las malas condiciones climáticas. Como consecuencia del temporal, se registraron caídas de árboles y luminarias en distintos puntos de la ciudad.
Desde la madrugada, Paraná se vio afectada por precipitaciones constantes que generaron anegamientos en varios sectores. A esto se sumaron fuertes vientos en las primeras horas del día que provocaron la caída de árboles.
Desde el área de Protección Civil informaron que se brinda asistencia en los barrios afectados y precisaron que se registró la caída de ocho árboles de gran porte y una importante cantidad de ramas.
Además, indicaron que la gran cantidad de agua caída —más de 40 milímetros hasta el momento— provocó la erosión del terreno en la zona del barrio Francisco Ramírez, situación que derivó en la inundación de viviendas lindantes.
Desde el organismo reiteraron la recomendación de extremar las precauciones al circular, especialmente por el riesgo de aquaplaning en calles y avenidas.
Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 103 (Protección Civil), 147, 911 o con Bomberos Voluntarios.