La Municipalidad de Paraná asistió a familias tras el fuerte temporal
Un temporal con abundante caída de agua afectó este martes a la ciudad de Paraná y la región, provocando anegamientos y caída de árboles. La Municipalidad, a través de Defensa Civil, desplegó un operativo de asistencia en distintos barrios.
Personal municipal intervino para retirar dos árboles caídos, uno en el barrio Paraná XVI y otro en la zona de calle Fraternidad. Además, se registraron inundaciones en calles y viviendas de barrios como El Radar y Capibá, y en la zona de calles Misiones y La Paz.
En paralelo, se brindó ayuda a personas en situación de calle, con la entrega de infusiones calientes y alimentos.
De acuerdo con los registros, desde la madrugada del martes cayeron casi 70 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que generó los inconvenientes.