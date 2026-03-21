La Municipalidad de Paraná asiste a más de 100 familias tras el temporal y mantiene operativo de emergencia
El Municipio de Paraná desplegó un amplio operativo de contingencia para atender a las familias afectadas por el fuerte temporal que se registró en las últimas horas en la capital entrerriana, con un acumulado cercano a los 50 milímetros en poco tiempo. Las intensas lluvias provocaron anegamientos en distintos sectores, caída de árboles y postes, además de complicaciones en zonas cercanas a arroyos.
Ante este escenario, se implementó un operativo integral con la intervención de Protección Civil, Desarrollo Humano y Servicios Públicos, áreas que trabajan de manera coordinada para brindar asistencia directa, despejar calles y responder a las demandas en los distintos barrios.
El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, indicó que “las lluvias generaron múltiples inconvenientes, principalmente en zonas vulnerables y cercanas a arroyos, donde algunas viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua”. Además, precisó que “se han asistido a más de 100 familias, aunque el número continúa en actualización permanente”.
En el marco del operativo, se realizaron evacuaciones preventivas, alojando a algunas familias en dependencias municipales, mientras que otras optaron por autoevacuarse ante la persistencia de las precipitaciones. En paralelo, cuadrillas municipales avanzan en la remoción de árboles caídos y la normalización del tránsito, con intervenciones en distintos puntos de la ciudad, incluida la zona de Puente Blanco, donde la situación ya fue controlada.
Desde el Municipio se brinda asistencia con módulos alimentarios, colchones, nylon y acompañamiento sanitario, priorizando a los sectores más afectados. En barrios como San Agustín, donde se registraron pérdidas materiales, se continuará con el acompañamiento durante la emergencia y en los días posteriores, con el objetivo de avanzar en soluciones.
Asimismo, se reportaron cortes de energía en algunos sectores, una situación que corresponde a la empresa provincial, que ya trabaja para restablecer el servicio.
Las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones y evitar circular si no es necesario, especialmente por el riesgo de aquaplaning. A quienes residen en zonas cercanas a arroyos se les recomienda monitorear de manera constante la situación. Ante emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o con Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.