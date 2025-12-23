La Municipalidad de Paraná afianza una gestión con mirada estratégica y proyección a largo plazo
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó la última reunión de gabinete ampliado de 2025, un encuentro en el que se realizó un balance del año de gestión y se delinearon los principales objetivos para 2026. De la reunión participaron secretarios, funcionarios de distintas áreas municipales y concejales, en una instancia de evaluación política y planificación institucional.
“Terminamos un año pleno de logros”, afirmó Romero, al tiempo que convocó a su equipo a profundizar un Estado con gestión estratégica. “En una primera etapa nos constituimos como un Estado facilitador, pero hoy es necesario avanzar hacia una visión estratégica que nos permita llevar soluciones concretas a la comunidad”, remarcó.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, sostuvo que el balance del año es “altamente positivo”, al destacar que se cumplieron gran parte de las metas planteadas. “Ponemos el acento en una gestión que está cerca del vecino, en el día a día, pero que al mismo tiempo planifica, proyecta obras y define objetivos de largo plazo, priorizando aquellas que generan un alto impacto en la calidad de vida y en los servicios públicos”, explicó.
Halle subrayó que la administración municipal avanza en la transición “de un Estado facilitador a un Estado que proyecta obras estratégicas”, y mencionó como ejemplo el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable, con la extensión de nuevas cañerías para mejorar la provisión en la zona oeste de la ciudad. También destacó la continuidad de la obra de Ruta 12/Circunvalación, en la que el Municipio destinó recursos propios para su finalización, en el marco de una visión de Paraná turística, productiva y estratégica.
Además, el funcionario puso en valor la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros, con una empresa que comenzó a operar el 7 de diciembre, y la implementación de planes estratégicos como el Plan de Arbolado, Paraná 100% LED, el Plan de Sistematización de Arroyos y diversas iniciativas impulsadas desde las áreas municipales.
Desde el bloque oficialista del Honorable Concejo Deliberante, también se destacó el acompañamiento a las políticas del Ejecutivo. “Desde el Concejo acompañamos todas las políticas públicas impulsadas por la Intendenta. La mayoría de las ordenanzas se aprobaron por unanimidad, incluso dentro de nuestro bloque, lo que refleja un Estado que articula en conjunto y con sentido de pertenencia”, señaló la concejala Luisina Minni.