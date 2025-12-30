La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para un McDonald’s con AutoMac en Cinco Esquinas
A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de un restaurante de comidas rápidas McDonald’s con sistema AutoMac en un inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Leandro N. Alem 950, en la zona conocida como Cinco Esquinas, un sector estratégico de la ciudad por su cercanía a la Terminal de Ómnibus.
La iniciativa se enmarca en una política sostenida de recuperación y puesta en valor de espacios urbanos. En este caso, el predio —donde actualmente funciona un depósito de vehículos— será transformado en un nuevo espacio de servicios, recreación y esparcimiento, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y dinamizar uno de los principales accesos al centro de la ciudad.
La concesión fue otorgada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., luego de cumplirse el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública Nº 98/2025. El proyecto prevé la construcción y explotación de un restaurante con AutoMac, incorporando una nueva propuesta gastronómica y de servicios destinada a vecinos, vecinas y visitantes.
Desde la gestión municipal se remarcó que la adjudicación responde a una decisión estratégica orientada al desarrollo económico local y la generación de empleo. La instalación del nuevo local permitirá la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto positivo en la economía de la ciudad y oportunidades concretas de inserción laboral para los paranaenses.
Asimismo, la concesión establece el pago de un canon mensual y un derecho de concesión, lo que garantiza ingresos para el Estado municipal y el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos, en el marco de la normativa vigente. La iniciativa se inscribe en una política de articulación con el sector privado que busca recuperar espacios públicos, promover inversiones responsables y transformar el crecimiento económico en más empleo y mejores oportunidades para la comunidad.