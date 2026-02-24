La Municipalidad de Paraná acordó con vecinales cambios en nueve líneas del transporte urbano
En el marco de la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros, que comenzó a implementarse el 7 de diciembre de 2025, la Municipalidad de Paraná consensuó con la Asamblea Ciudadana modificaciones en los recorridos de nueve líneas para optimizar el servicio en distintos barrios de la ciudad.
La medida surge de un trabajo articulado entre el Municipio y organizaciones vecinales, con el objetivo de mejorar la cobertura y responder a reclamos vinculados a paradas y trazas que dejaban fuera a instituciones educativas y puntos estratégicos como el hospital San Roque y la Terminal de Ómnibus.
Las líneas que registrarán cambios son A, B, C (ramal 300 Viviendas – Centro y ramal Parque Industrial – Centro), D, F, L (500 Viviendas – Don Bosco y Los Berros – Don Bosco), M y P. En tanto, las líneas E, H y G mantendrán sus recorridos habituales.
El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Kevin Bolzán, detalló que “habíamos consensuado con la Asamblea Ciudadana las modificaciones en los recorridos y al mostrarles cómo quedaron se mostraron muy conformes. Había demandas sobre algunas paradas y trazas que dejan afuera a algunas escuelas y algunos atractores como el hospital San Roque y la Terminal de Ómnibus”.
Asimismo, el funcionario señaló: “Son 9 los recorridos que tuvieron modificaciones y otros tres se mantienen sin cambios. Pero vamos a seguir haciendo retoques en lo que respecta a paradas, sumado a reclamos de los vecinos”.
Por su parte, en representación de la Asamblea Ciudadana, Alicia Glauser expresó su satisfacción por la respuesta oficial. “Hemos pedido líneas que se han sacado o que cambiaron el recorrido. Hay una expectativa muy grande porque vienen las clases; estamos trabajando en comunidad con el Municipio”, destacó.
Del encuentro también participaron la directora general de Emisión de Licencias de Conducir, Lucrecia Escandón; el director de Sube Paraná, Leonardo Nessi; y representantes de organizaciones vecinales, sociales y ambientales de Paraná.