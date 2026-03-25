La Municipalidad de Paraná acompañó la marcha a 50 años del golpe
Funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Paraná participaron de la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se realizó este martes 24 de marzo en la Capital entrerriana, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, que reunió a miles de paranaenses desde la Plaza Saenz Peña y Plaza Alvear.
Desde el Gobierno local pusieron especial énfasis en el trabajo articulado con organismos y organizaciones para garantizar el desarrollo de la marcha. En ese sentido, el viceintendente David Cáceres felicitó “a todo el equipo de la Municipalidad que trabajó con la multisectorial de Derechos Humanos para diagramar la logística y poder marchar con un tránsito ordenado, con la organización de distintas postas con representaciones artísticas y la lectura del documento elaborado”.
Además, remarcó el crecimiento de la convocatoria y el contexto actual: “Hoy tenemos que marchar producto de un gobierno que pone en discusión los Derechos Humanos, que pone en discusión el terrorismo de Estado. La cantidad de gente es mucho mayor que en otros años y esto tiene que ver con una conciencia colectiva de pedir más Memoria, Verdad y Justicia, para que nunca más vuelva a pasar el terrorismo de Estado en nuestro pueblo”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, señaló: “Estamos en una fecha muy importante para nuestro país, para conmemorar un período oscuro de la historia argentina, pero también que nos sirva para pensar en el presente y en el futuro, en cómo fortalecer nuestra democracia, que se construye todos los días con diálogo, consenso y políticas públicas a largo plazo”.
En esa línea, agregó que: “Este evento tan importante nos tiene que hacer pensar en tener memoria y, sobre todo, en que nunca más se vuelvan a resolver los conflictos políticos con violencia. Es una instancia para reflexionar y también para acompañar a familiares de compañeros y compañeras desaparecidos”.
A su turno, la concejal Luisina Mini subrayó la participación plural y el compromiso de las nuevas generaciones: “Es muy importante en estos momentos estar presentes. Vemos mucha gente de distintas banderas políticas y eso nos une en un mismo mensaje, que es mantener viva la memoria. Como generación joven tenemos que seguir levantando estas banderas para no repetir los hechos atroces que sucedieron hace 50 años y para fortalecer nuestra democracia”, afirmó.
“Que nos digan dónde están”
La activista de derechos humanos María Luz Piérola destacó que fue “maravillosa” la convocatoria. “Acá estamos diciendo realmente dónde está la bandera de las madres, de las abuelas, de los hijos que buscan a sus hermanos. Estamos diciendo basta al genocidio, a las dictaduras, basta a Milei, porque este modelo es la profundización de lo que pasó en la dictadura. Queremos que de una vez por todas se sepa dónde están y tener una patria liberada como soñaron los 30.000”, expresó.
Por su parte, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija restituida, remarcó la importancia de marchar en la capital entrerriana: “Yo quería marchar acá en Paraná, que es donde nacimos con el Melli Valenzuela Negro, mi hermano que aún está desaparecido, uno de los 300 nietos y nietas que las Abuelas buscan. Yo nací en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná. A mí me dejaron en el hogar del huérfano de Rosario y fui adoptada de buena fe, pero de mi hermano perdimos todo rastro”.
En un testimonio cargado de emoción, agregó: “La consigna ‘Digan dónde están’ es tan pertinente. Es una pregunta colectiva: ¿Dónde están? Los responsables saben. Que tengan la valentía de decirlo. Es una forma de reparar todo lo que nos duele”.
La referente de Hijos Paraná, Clarisa Sobko, remarcó que “el contexto tan adverso para los Derechos Humanos hace que la gente salga. Este es un momento para mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado: las causas de lesa humanidad, la identificación de centros clandestinos, el encuentro de nietos. Eso nos mantiene firmes y sabiendo que somos un país luchador y organizado”.