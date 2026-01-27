La Municipalidad de Paraná aclara que el desborde de agua en avenida Ramírez forma parte de tareas de limpieza de la nueva cañería
Desde la Secretaría de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad aclararon que la salida de agua observada en la intersección de avenida Ramírez y Dean J. Álvarez corresponde a tareas programadas de limpieza y mantenimiento de la nueva cañería de agua potable de 500 milímetros, y no a una rotura del conducto.
La visualización del desborde de agua proveniente de una cámara de desagüe generó preocupación entre los vecinos de la zona. Sin embargo, se explicó que se trata de una válvula de la cámara de desagüe que permanece abierta de manera intencional, colocada con ese fin como parte de la etapa final de la obra que conecta la Planta Echeverría con el centro distribuidor Ramírez.
Las tareas corresponden a la limpieza integral del nuevo conducto, un procedimiento necesario para la sanitización previa a la prueba final de funcionamiento. En esta instancia se realiza el desagüe de barros y sedimentos acumulados dentro de la cañería, para luego avanzar con un operativo de limpieza de la calzada y la vereda afectadas por los trabajos.
Desde el área municipal llevaron tranquilidad a la población, reiterando que se trata de un trabajo planificado y que las tareas se extenderán por un plazo aproximado de siete días, con el objetivo de alcanzar la calidad requerida de la cañería. Posteriormente, se efectuará la prueba con cloro, que permitirá dejar el conducto completamente sanitizado antes de su puesta en funcionamiento definitiva.