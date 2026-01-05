La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para participar del Mateando en la Fiesta Nacional del Mate
La Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones para participar del Mateando, el paseo comercial y espacio de experiencias que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en Sala Mayo, en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. Los emprendedores y empresarios interesados podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital.
Desde la Subsecretaría de Producción informaron que la convocatoria está dirigida a emprendedores y MiPyMEs que elaboren productos vinculados directamente con el mate y su cultura. Entre los requisitos se destaca que los postulantes deben ser residentes de la ciudad de Paraná, contar con propuestas innovadoras y de calidad, y disponer de stock suficiente para cubrir los cuatro días del evento. Asimismo, aclararon que la postulación no garantiza automáticamente la participación, ya que las propuestas serán evaluadas previamente.
Los interesados pueden realizar la inscripción a través del formulario digital habilitado por el Municipio.
¿Qué es el Mateando?
El Mateando es un paseo comercial y espacio de experiencias dedicado al mate, la yerba mate y su cultura, que reúne durante cuatro jornadas a emprendedores, productores yerbateros y elaboradores de blends en la Sala Mayo.
Durante el evento, el público podrá conocer, degustar y adquirir productos, además de participar de charlas y talleres a cargo de especialistas, sommeliers y blendistas. La propuesta incluye mates, materas, accesorios, diseños innovadores y una variada oferta de preparaciones gastronómicas maridadas con mate o elaboradas con yerba mate, como coctelería regional, panificados y pastelería.
En esta edición, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios, con el objetivo de vincular la oferta y la demanda entre los yerbateros participantes del Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad, fortaleciendo el entramado productivo local.