La Municipalidad de Paraná abre sus espacios para vivir La Noche de los Museos
Este viernes 14 de noviembre, de 18 a 24 horas, Paraná se sumará a una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, con entrada libre y gratuita. Se podrá recorrer espacios culturales y patrimoniales que abrirán sus puertas con actividades especiales para todo público. El sistema de bicivía pública funcionará de manera gratuita y se sumará un recorrido especial con el bus turístico.
La iniciativa reúne a museos, archivos, bibliotecas y espacios históricos en una jornada de acceso libre, que permitirá descubrir la riqueza patrimonial de la ciudad a través de recorridos, muestras, representaciones teatrales, intervenciones artísticas y propuestas participativas.
Durante la jornada, el sistema de bicivía pública funcionará de manera gratuita, facilitando los traslados entre los distintos espacios para que vecinas, vecinos y visitantes puedan armar su propio recorrido. Además, se sumará un recorrido especial con el bus turístico, que permitirá conocer distintos puntos de la ciudad y llegará hasta el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis.
La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y coordinada por la Municipalidad de Paraná, junto a instituciones locales y provinciales.
Agenda de actividades
Archivo Histórico Municipal
San Juan 451
19 a 00 horas | Muestra “El proceso de ampliación del Parque Urquiza”
Biblioteca Municipal y Biblioteca Popular
Buenos Aires 256
19:15 horas | Presentación del Libro: Las palabras que quedaron. Premios del Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná | Edición 2024. | Sala de lectura.
20:30 horas | Música con Silvina López | Sala de lectura.
20:30 horas | Espacio de lectura y juegos para infancias
21:30 horas | Música con Juani Brizuela y Joaco Gallego | Sala de lectura.
Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad
Perú al final
21 horas | Recorridos históricos por el Cementerio a la luz de la luna
Tipologías de los sepulcros, los símbolos que los ornamentan y las personalidades que allí descansan
¡No olvides llevar tu linterna!
Centro Cultural Juan L. Ortiz
Bv. Racedo 250
20 horas | Entreveros. Muestra de pinturas “Donde lo visual se vuelve encuentro”.
Artistas: Beatriz Cabrera, Estela Más de Ayala, Liliana Caldani y Laura Sosa.
Cúpula del Concejo Deliberante – Recinto de Sesiones
Corrientes y Andres Pazos
19 horas | Apertura de la Cúpula
20, 20:45, 21:30 y 22 horas | Teatralizaciones sobre la “Ley del Vago” de 1874, el Cierre de los Reñideros y demás ordenanzas que visibilizan el desarrollo local.
Ex-Hotel Cransac
Subsuelo Bar Flamingo | Peatonal San Martín y Gral. Justo José de Urquiza
19:30 horas | Arqueólogos urbanos por un día. Actividad de simulación de una excavación arqueológica urbana para infancias.
20:30 horas | Recorrido por el espacio, visitando la cisterna y socializando el proceso de rescate e investigación sobre el Ex-Hotel Cransac.
Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman
Buenos Aires 226 | Exterior
18 horas | Apertura al público: muestras permanentes
20:30 horas | Presentación del Coro Infinito
21 horas | Desfile de la memoria viva: personajes que nos formaron como ciudadanos. Representación teatral en pasarela | Exterior
Museo Puerto de la Memoria
Av. Estrada 1248, esquina Asturias
19:30 horas | Presentación del Taller de batucada y Taller de rap, improvisación y escritura. Muestra de Taller Creativo.
20 horas | Presentación del Coro de Puerto Viejo Canto de Corazón
Cierre: Ensamble de arte digital ÁRBOL VIVO y performance de Tango
Salón Mariano Moreno
Corrientes y Andres Pazos
19 horas
¡La FARMACIA DEL INDIO reabre sus puertas!
El Salón vuelve a ser farmacia, ¡y te recibe el Indio!
Muestra del artista plástico Claudio Osan.
21:30 horas | Zacaro y los Puerkos nos compartirán su música de conventillo.
Teatro Municipal 3 de Febrero
Recorrido histórico: Diálogos entre la arquitectura y la memoria
Inicia en el Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60
18:45 a 20 horas | Un paseo participativo para descubrir historia y arquitectura de la Plaza 1ro. de Mayo, Escuela Normal José María Torres, ex Senado de la Confederación Argentina y la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, finalizando en el Palacio Municipal. A cargo de los arquitectos Fernando Ponce y Matias Netto.
Palacio Municipal
Inicia en Plaza 1º de Mayo
22 horas | Recorrido guiado por el interior del Palacio, en el marco de Diálogos entre la arquitectura y la memoria. A cargo de los arquitectos Fernando Ponce y Matias Netto.
Cierre musical: Coro La Verdiana
Recorrido con el Bus Turístico – Visita guiada en el Túnel Subfluvial
Sale 19 y regresa 20:30 horas
Desde el Palacio Municipal – Visita guiada en el Túnel Subfluvial – Museo Puerto de la Memoria – Palacio Municipal
Gratuito, con inscripción previa en el siguiente formulario: http://forms.gle/ewqpK8PXEZakeyMH6