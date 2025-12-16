Maran Suites & Towers

La Municipalidad de Paraná aborda una obra de enlaces para habilitar una nueva red de agua potable en barrio Thompson

Redacción | 16/12/2025 | Paraná | No hay comentarios

Personal de la Municipalidad de Paraná ejecuta los trabajos de conexión de las nuevas cañerías distribuidoras del suministro, de 150 milímetros, a la red pública. La renovación abarca más de 200 metros por calles Ambrosetti, Sudamérica y Mantegazza, con el propósito de reemplazar conductos antiguos, con recurrentes roturas que afectaban el normal funcionamiento del servicio en la zona.

Debido a esta intervención podría registrarse baja presión del suministro en dos zonas de la ciudad: en el área comprendida entre calles Fraternidad, 3 de Febrero, avenida Francisco Ramírez hasta la costa del río Paraná; y entre avenida Ramírez, calles Colón, San Luis, hasta el borde costero.

Se estima que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

