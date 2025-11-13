La Municipalidad de Paraná aborda trabajos de optimización del servicio de agua potable en Planta Echeverría
Personal de la Municipalidad de Paraná inició en las primeras horas de este jueves trabajos de optimización del servicio de agua potable en Planta Echeverría. Para ello se restringió el funcionamiento operativo desde los centros de distribución Ramírez y Ejército, por lo que se registrará baja presión o corte de servicio en el ejido urbano de la ciudad, situado hacia el oeste de calles Ayacucho, Artigas, y zonas aledañas.
Esta intervención permitirá ampliar la disponibilidad del recurso y es financiada con recursos 100% paranaenses. La intervención permitirá aumentar la provisión de agua potabilizada al Centro Distribuidor Ramírez, mejorando la distribución hacia la zona oeste de la ciudad.
Esta obra, financiada íntegramente con recursos municipales, representa una etapa clave en la modernización del sistema de agua potable y apunta a mejorar la eficiencia, la capacidad y la sustentabilidad del servicio en toda la ciudad.
“Los trabajos que se realizan en la jornada son la conexión hacia la nueva cañería emplazada en paralelo a la ya existente. La idea es que para fin de año ya entre en funcionamiento el trabajo que se realiza desde hace unos meses. A raíz de eso, el servicio se ve restringido y se trabajará con la mayor celeridad posible para restablecerlo”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
“Estamos mejorando el comportamiento de las cañerías al impulsar más caudal distribuido en dos conducciones distintas. Trabajamos sobre las fuentes, continuamos con la planta potabilizadora, ahora trabajamos sobre la impulsión a centros distribuidores”, destacó la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante.
La normalización se realizará de manera progresiva durante las horas posteriores. Se solicita a la comunidad hacer un uso racional del líquido almacenado en depósitos.
Tareas a realizar
El corte de impulsión debe realizarse para vaciar la cañería de 750 mm y colocar un ramal T en el manifold de salida del bombeo del suministro potabilizado que alimentará la nueva tubería en ejecución, que se extiende a lo largo de casi 5.500 metros, hasta la planta y cisterna de avenida Ramírez.
Al mismo tiempo, se aprovechará la disponibilidad de tiempo para realizar una obra de renovación y modernización del equipamiento en la sala de bombas de la planta Echeverría: se colocará una electrobomba recientemente adquirida por la Municipalidad, que permitirá dar sustentabilidad, mayor eficiencia y productividad en la administración y gestión del servicio público.
Se estima que la obra se extenderá durante la tarde. La reanudación posterior del abastecimiento de agua a los hogares será gradual y progresiva, ya que previamente deberán recuperarse los niveles de reservas de agua en los centros de distribución Ramírez y Ejército, necesarios para inyectar presión al suministro para su distribución por la red pública. La normalización del servicio tenderá a generalizarse durante la madrugada.