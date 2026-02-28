La Multisectorial de Entre Ríos marchó a Plaza Mansilla contra la reforma laboral
En el marco del debate que este viernes se desarrolla en el Senado de la Nación por la denominada Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei, organizaciones sociales y sindicales de Entre Ríos se movilizaron hacia Casa de Gobierno para expresar su rechazo a la iniciativa.
La convocatoria fue impulsada por la Multisectorial de Entre Ríos, que concentró durante la tarde frente a la Caja de Jubilaciones y desde allí marchó hacia Plaza Mansilla, frente a la sede del Ejecutivo provincial, con el objetivo de manifestar su oposición al proyecto que el oficialismo busca aprobar en la Cámara alta.
De la movilización participaron seccionales y militantes de gremios y organizaciones como UTEP, CTERA, MTE, MST y ATE, entre otras. Durante la protesta, los oradores manifestaron su preocupación por el quórum alcanzado en el Congreso y advirtieron sobre la posible eliminación o modificación de artículos que —según señalaron— resguardan derechos laborales históricos.
Además del rechazo a la reforma laboral, durante los discursos también se cuestionaron otras iniciativas que avanzaron en el Congreso en los últimos días, como la reforma de la Ley de Glaciares y la reciente aprobación de la baja de la edad de responsabilidad penal juvenil. Según señalaron los manifestantes, estos proyectos responden a una orientación que calificaron como punitiva y regresiva en materia de derechos sociales.