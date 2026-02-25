Maran Suites & Towers

La Multisectorial de Entre Ríos convocó a una movilización en Paraná contra la reforma laboral

Redacción | 25/02/2026 | Entre Ríos, Sindicales | No hay comentarios

En la mañana de este miércoles, la Multisectorial de Entre Ríos se reunió en una sede sindical para definir los detalles de la Jornada Nacional de Lucha contra el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

La convocatoria surge en el marco del tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Senadores, luego de las modificaciones incorporadas la semana pasada en Diputados. Cabe recordar que durante votaciones anteriores en ambas cámaras también se realizaron movilizaciones en Paraná.

Detalles de la convocatoria

Tras el intercambio entre referentes gremiales y organizaciones sociales, se resolvió convocar a una movilización para este viernes. El punto de concentración será la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (esquina Andrés Pazos y Corrientes) a las 17:30, desde donde marcharán hacia la Casa de Gobierno.

Plan de lucha y agenda gremial

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, destacó la importancia de sostener la unidad en las calles y vinculó esta acción con otras fechas del calendario de protesta.

“Debemos movilizar el 27 y trazar una hoja de ruta en perspectiva al 8M y al 24M. Paralelamente, avanzamos hacia un encuentro intersindical que aborde la reforma previsional que intenta impulsar la gestión de Frigerio”, señaló el dirigente.

Desde la Multisectorial indicaron que la jornada busca visibilizar el rechazo a los cambios propuestos en la legislación laboral y reafirmar la articulación entre sindicatos y organizaciones sociales de la provincia.

