La multinacional que fabrica Oreo, Terrabusi y Milka suspendió a sus 2.300 empleados por 21 días
El freno en la fábrica de multinacional Mondelez, en la ciudad bonaerense de Pacheco, donde se elaboran marcas como Oreo, Terrabusi y Milka, impactó de lleno en la industria alimentaria argentina tras la decisión de la empresa de interrumpir la producción.
La medida afecta a más de 2.300 empleados, quienes recibieron licencia acordada. La actividad de reanudará el 4 de enero, algo que la empresa dijo que fue comunicado al personal y acordado con el sindicato. El cierre temporal se suma a varias novedades negativas respecto de la actividad industrial, que incluyen cierres y despidos.
Si bien en el sector asegura que la decisión de la ex Kraft es una respuesta directa al descenso del consumo y el sobrestock acumulado, la empresa indicó que “se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa, que se ha realizado en otras oportunidades a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo”.
“Se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna”, dijeron, sin otorgar más detalles.
Esta planta, ubicada sobre el ramal Escobar de Acceso Norte, detuvo sus líneas en un movimiento que sumó preocupación entre los trabajadores. El anuncio de la empresa incluyó la comunicación formal de la suspensión de actividades y la implementación de licencias para la totalidad de los operarios.
La fábrica tiene una historia extendida en el país, y produce varias de las marcas más reconocidas de galletitas y chocolates. Además, de Oreo, Terrabusi y Milka, también Pepitos, Cadbury, Halls, Beldent, Cerealitas y Clight, entre otras. Su ubicación estratégica en el corredor Escobar de Acceso Norte posicionó históricamente a Mondelez como uno de los centros de elaboración más relevantes dentro de la industria nacional de alimentos.
El parate productivo ocurrió en un contexto de caída generalizada del consumo masivo, con registros que muestran disminuciones en las ventas de alimentos procesados. El factor sobrestock se suma a una tendencia de menor rotación de productos en supermercados y canales mayoristas.
A pesar de la licencia, los contratos de los empleados no sufrieron modificaciones en lo inmediato. No se definieron despidos ni recortes salariales. Sin embargo, la falta de certezas sobre la duración de la medida incrementó el malestar entre los trabajadores y puso en el centro de la agenda sindical la defensa de los puestos de trabajo.