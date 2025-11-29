La muestra final del Taller de Canto Comunitario de Paraná se realizará este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz
La Municipalidad de Paraná invita a participar de la muestra final del Taller de Canto Comunitario, que tendrá lugar este sábado 29, a las 20 hs, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita. La presentación reunirá el trabajo desarrollado a lo largo del año por los y las participantes del taller, dirigido por Eliseo Almada.
El concierto ofrecerá un recorrido por un repertorio diverso, que incluirá obras populares, folclóricas, piezas del cancionero regional, tango y canciones de autor. La función contará con la participación de Marianela Bianco en percusión, José Benavídez en acordeón, Ángel Oscar Giles como asistente instrumental y Candelaria Acutain como asistente de dirección.
A modo de adelanto, el programa incorpora obras tradicionales y contemporáneas como Zamba de mi esperanza, El Humahuaqueño, Por una cabeza, Zona de promesas, El cosechero, La pena del acordeonista, además de composiciones de autores regionales como Jorge Méndez y José Benavidez.
Creado en 2024, el Taller de Canto Comunitario se consolidó como un espacio de formación y encuentro, que permitió a sus integrantes fortalecer la técnica vocal, la expresión corporal y la interpretación musical. Al mismo tiempo, brindó herramientas para el desarrollo de habilidades como la escucha activa, el trabajo grupal y la selección de repertorio, promoviendo una experiencia artística abierta y participativa.
La Municipalidad convoca a vecinos y vecinas a acompañar esta presentación especial, que pondrá en valor el proceso colectivo construido durante el año.