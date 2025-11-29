Maran Suites & Towers

La muestra final del Taller de Canto Comunitario de Paraná se realizará este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Redacción | 29/11/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná invita a participar de la muestra final del Taller de Canto Comunitario, que tendrá lugar este sábado 29, a las 20 hs, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita. La presentación reunirá el trabajo desarrollado a lo largo del año por los y las participantes del taller, dirigido por Eliseo Almada.

El concierto ofrecerá un recorrido por un repertorio diverso, que incluirá obras populares, folclóricas, piezas del cancionero regional, tango y canciones de autor. La función contará con la participación de Marianela Bianco en percusión, José Benavídez en acordeón, Ángel Oscar Giles como asistente instrumental y Candelaria Acutain como asistente de dirección.

A modo de adelanto, el programa incorpora obras tradicionales y contemporáneas como Zamba de mi esperanza, El Humahuaqueño, Por una cabeza, Zona de promesas, El cosechero, La pena del acordeonista, además de composiciones de autores regionales como Jorge Méndez y José Benavidez.

Creado en 2024, el Taller de Canto Comunitario se consolidó como un espacio de formación y encuentro, que permitió a sus integrantes fortalecer la técnica vocal, la expresión corporal y la interpretación musical. Al mismo tiempo, brindó herramientas para el desarrollo de habilidades como la escucha activa, el trabajo grupal y la selección de repertorio, promoviendo una experiencia artística abierta y participativa.

La Municipalidad convoca a vecinos y vecinas a acompañar esta presentación especial, que pondrá en valor el proceso colectivo construido durante el año.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X