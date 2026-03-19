La muestra “Biomemoria” busca mantener viva la memoria histórica en Entre Ríos
La intendenta Rosario Romero destacó que “la recuperación de la democracia fue querida y trabajada por todos los espacios de la sociedad, no solamente por los partidos políticos, y afortunadamente hemos logrado sostenerla. Los pueblos que no tienen memoria repiten los errores, entonces nosotros le podemos contar a nuestros jóvenes que los regímenes militares o la interrupción de la democracia traen consecuencias catastróficas para los pueblos”.
En este contexto, la intendenta subrayó la importancia de la muestra para las instituciones educativas: “Es una muestra inmersiva que nos relata hechos que son aprovechados hoy por las escuelas, para que los jóvenes que no vivieron la dictadura puedan llevarse imágenes y contenidos para trabajar en el aula sobre lo que significó la dictadura del 76 al 83”.
La exposición, que se inauguró el pasado jueves 12 de marzo, permanecerá abierta al público hasta el próximo 18 de abril en el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz. Esta propuesta es organizada por el equipo de Club El Barrio, que está compuesto por Gustavo Hennekens, Victoria Puigcernau, Valentina Arlettaz, Félix Lenzi Colman y Lucía Tejera.
Hennekens indicó que “la muestra está referida a Entre Ríos y particularmente a las consecuencias de esa dictadura en Paraná, tomando cuatro compañeros como emblemas de los desaparecidos de la región. También tiene por objetivo los alumnos de escuelas secundarias entrerrianas”.
Durante la jornada, estudiantes de 5to y 6to año de la Escuela Bazán y Bustos visitaron la muestra. Nanci Neibert, profesora de la institución, expresó que “la idea es que refuercen contenidos y se puedan llevar de información para aplicar en las aulas y conocer lo que sucedió en aquella época para no perder la memoria”.
La muestra “Biomemoria” busca acercar las historias de desaparecidos de Entre Ríos en el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Este recorrido inmersivo combina elementos históricos y audiovisuales para reconstruir las historias de cuatro detenidos-desaparecidos de la región: Elsa Raquel Díaz (1948-1977), Mario Menéndez (1957-1977), Ramón Héctor “Pichón” Sánchez (1953-1975) y Victorio “Coco” Erbetta (1949-1976).
Este sábado 21 de marzo, de 19 a 22 horas, la muestra se activará con diversas intervenciones y una feria cultural.