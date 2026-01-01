La motosierra de Milei despidió a 84 trabajadores del Instituto Nacional de la Yerba Mate
La motosierra llegó al desguazado Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Este lunes, 21 de los 84 trabajadores fueron notificados de la cesantía, medida que tendría un costo estimado en unos 800 millones de pesos.
La decisión de prescindir de una cuarta parte del plantel de empleados fue tomada por el directorio a menos de tres semanas de la asunción del contador libertario Rodrigo Correa como presidente del Instituto, tras una acefalía de dos años. El funcionario designado por Nación no tiene antecedentes en la actividad yerbatera.
Este martes, el Instituto le comunicó el despido a 21 empleados y algunas versiones indican que en las próximas semanas podrían darse nuevas desvinculaciones. El achicamiento del organismo está en línea con la política de desregulación total de la economía yerbatera que impulsa el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se mostraron sorprendidos e indignados por la medida. Revelaron que a los empleados cesanteados los fueron llamando y ante un escribano le comunicaban la cesantía. La midad de los despedidos están afiliados al gremio y dos de ellos son delegados gremiales que cuentan con tutela sindical.
Los despidos están enmarcados en un proceso de vaciamiento del Instituto, un organismo que nació en 2021 para poner fin a una profunda crisis del sector yerbatero, producto de la desregulación que había impulsado el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem.