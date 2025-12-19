La morosidad de las familias argentinas en nivel crítico
La mora bancaria de los préstamos a los hogares argentinos alcanzó el 7,8% en octubre de 2025, lo que representa un triplicado respecto al mismo mes de 2024. Este nivel, el más alto de los últimos 15 años, refleja el deterioro de la capacidad de pago de las familias y un aumento general en las dificultades para cumplir con las obligaciones crediticias.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad del crédito al sector privado subió a 4,5% de la cartera total, 0,4 puntos porcentuales más que en septiembre. Mientras tanto, la morosidad de los hogares (7,8%) más que cuadruplica la de los préstamos a las empresas, que se ubicó en 1,9%, y se triplicó respecto al 2,5% de octubre de 2024. En el caso de las compañías, la morosidad pasó de 0,7% en 2024 a 1,9% en 2025.
El informe del BCRA también muestra que la exposición bruta del sistema financiero al sector privado representó 43,8% del activo total, con préstamos a empresas por 24% y a familias por 19,9% del activo. La autoridad monetaria aclaró que estas estadísticas son provisorias y sujetas a rectificaciones.
En cuanto al crédito, el saldo real al sector privado en pesos creció 0,9% en octubre, impulsado por líneas con garantía real. El crédito total al sector privado, en moneda nacional y extranjera, aumentó 0,6%, con incrementos tanto en préstamos a empresas como a hogares. Entre los hogares, los créditos hipotecarios subieron 4% en términos reales y los prendarios 1,7%. Por su parte, los depósitos del sector privado en pesos cayeron 4,5%, mientras que los depósitos en moneda extranjera subieron 3,2%.
El BCRA subraya que la creciente morosidad impacta en la estabilidad financiera y en la economía familiar, ya que puede traducirse en mayores previsiones por incobrabilidad y en una menor disposición de los bancos a otorgar nuevos créditos. No obstante, el sistema mantiene reservas suficientes para cubrir los créditos problemáticos: las previsiones totales representaron 101% de la cartera en situación irregular, equivalentes al 4,6% del crédito total al sector privado, mostrando un leve incremento respecto al mes anterior.
De esta forma, el sistema financiero argentino cerró octubre con capacidad para absorber eventuales pérdidas derivadas del aumento de la mora bancaria, según el informe del BCRA.