La MLS sancionó a Rodrigo De Paul por fingir una falta en la última goleada de Inter Miami
El paso de Rodrigo De Paul por la Major League Soccer (MLS) sumó en las últimas horas un episodio inesperado. El mediocampista de Inter Miami fue multado por el Comité Disciplinario de la liga estadounidense a raíz de una jugada polémica en el encuentro que su equipo ganó por 4-0 frente a New York City FC el pasado 24 de septiembre.
La sanción fue anunciada oficialmente este viernes, justo en la previa del compromiso que las Garzas disputarán contra Toronto FC en Canadá. La MLS informó que la resolución se enmarca en la Política de Exageración/Simulación, una normativa que busca desalentar conductas que alteren el normal desarrollo del juego.
En este caso, el incidente ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo, cuando De Paul cayó al suelo llevándose la mano a la cara tras un forcejeo con Andrés Perea. Las imágenes demostraron que el contacto no había sido en esa zona, motivo por el cual el organismo disciplinario decidió intervenir. El comunicado de la liga detalló que el jugador argentino recibió una multa económica cuyo monto no fue revelado.
The MLS Disciplinary Committee has fined Inter Miami CF midfielder Rodrigo De Paul for violating the league’s policy regarding simulation/embellishment in the 26th minute of Inter Miami’s match against New York City FC on September 24th#MLS #InterMiamiCF pic.twitter.com/AeWa9rurGS
— Area Sports Network (@AreaSportsNet) September 26, 2025
Sin embargo, aclaró que la sanción no implica suspensión, lo que le permitirá a De Paul estar entre los convocados del conjunto dirigido por Javier Mascherano para enfrentar a Toronto. Además, difundieron un video en el que se observa con claridad la jugada, lo que generó debate entre fanáticos y analistas acerca de la aplicación de estas reglas en un campeonato que busca mantener estándares de transparencia.
Cabe señalar que la simulación de faltas es un tema recurrente en distintas ligas del mundo, y la MLS ha intensificado su política de castigos en los últimos años para reforzar su imagen de competencia seria. Para el volante campeón del mundo, esta situación representa un llamado de atención en su etapa en el fútbol norteamericano, aunque no altera su disponibilidad deportiva.
Mientras tanto, Inter Miami continúa en la pelea por consolidarse en la MLS con la presencia estelar de Lionel Messi, que volverá a comandar al equipo este fin de semana. La expectativa ahora estará puesta en cómo responde De Paul dentro de la cancha, tras haber quedado en el centro de la escena por un gesto que la liga consideró contrario al espíritu deportivo.