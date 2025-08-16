La misma consultora que en el 2023 pronosticó su triunfo, hoy revela que casi el 60% de los argentinos cree que Javier Milei no será reelecto en 2027
Un relevamiento realizado en agosto por la consultora de opinión pública y comunicación política Zuban-Córdoba reveló un dato significativo en el escenario político actual: casi el 60% de los argentinos considera que el presidente Javier Milei no logrará ser reelecto en 2027, en contraposición con las afirmaciones del propio mandatario, quien días atrás expresó su intención de ir por un segundo mandato durante una entrevista en el canal de streaming Neura.
De acuerdo con los datos del estudio, el 58,1% de los encuestados está en desacuerdo con la posibilidad de una reelección de Milei, mientras que apenas el 27,9% se muestra a favor y un 4% se mantiene indeciso. Estos porcentajes reflejan una tendencia preocupante para el oficialismo, que enfrenta un creciente nivel de rechazo social.
En diálogo con Nancy Pazos en el programa Inteligencia Artesanal, el consultor y analista político Gustavo Córdoba brindó un análisis del contexto: “El núcleo duro de apoyo al Gobierno se está reduciendo. Si bien se mantiene en niveles importantes, porque un 38% no es poca cosa, el problema que tiene Milei a mediano plazo es que el anti-mileismo cada vez es mayor, y ya van dos meses consecutivos que supera al anti-kirchnerismo”.
Los números de agosto confirman esta tendencia: el anti-mileismo alcanza el 53%, mientras que el anti-kirchnerismo se ubica en el 49,9%. Ya en julio se había registrado un escenario similar, con un 53,6% de rechazo a Milei frente a un 45,2% de rechazo al kirchnerismo. Este cambio en los niveles de antipatía política refleja un movimiento en el mapa de las emociones electorales que podría tener impacto directo en los comicios venideros.
“Esto indica que, en un régimen de segunda vuelta, Milei contra un candidato un poquito más moderado tiene amplias chances de perder”, concluyó Córdoba, subrayando el desafío que enfrenta el oficialismo si no logra ampliar su base de apoyo más allá del núcleo duro libertario.