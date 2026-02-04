La ministra de Seguridad de la Nación advirtió: “Hay que seguir construyendo cárceles”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, consideró necesario “seguir construyendo cárceles” en el país por la gran cantidad de población carcelaria y sostuvo que desde el Gobierno quieren bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
En una entrevista con Radio Mitre, la ministra destacó el proceso que está programado para desocupar la cárcel de Devoto y pasar esos detenidos a Marcos Paz, aunque marcó: “Hay que seguir construyendo cárceles, nuestro territorio es grande y extenso”.
En este sentido, y en pleno inicio de debate parlamentario para bajar la edad de imputabilidad, dijo: “En el marco que se apruebe la baja, hay que realizar centros para jóvenes y se viene hablando con las provincias para reformular, restructurar, mejorar… este cambio requiere recursos”.
A lo que Eduardo Feinmann preguntó: “Cuando salga esa ley… A los 13 o a los 14”. “Trece”, contestó firme Monteoliva.
“Me da la sensación que el PRO 13 no acompaña, querría 14…supongamos que es 14”, insistió el periodista y ahora sí, preguntó: “¿Va a haber cárceles especiales para esos menores? Porque no pueden estar con los mayores”.
Monteoliva se mostró de acuerdo y señaló que está trabajando con las provincias para que empiecen a hacer una historia criminal de los presos, para “clasificar quién robó, quién violó y quién mató. No ese todo lo mismo”.
“El proyecto de ley tiene un componente socioeducativo fuerte y permanente. Deben ser instituciones que garanticen ese proceso de educación. Habrá que reencaminar esas estructuras también”, dijo sobre los futuros centros de detención de menores.
Y marcó: “Sería irracional mezclar adolescentes con adultos”.