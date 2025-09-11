La Mesa Interinstitucional del Poder Judicial se reunió para tratar la cuestión salarial
La Mesa Interinstitucional, integrada por distintos estamentos del Poder Judicial, se reunió este jueves en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para abordar la cuestión salarial del personal judicial.
Del encuentro participaron el presidente del STJ, vocal Leonardo Portela; la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; el presidente de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, Alejandro Canepa; el Secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos, José María Segura, acompañado por Evelia Demuth; y la Secretaria General Sección 12 Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Bibiana Starck, junto a Hugo Luis Montefinale y la asistente de Presidencia del STJ, María Eugenia Schoenfeld.
Tras la exposición de los gremios sobre las inquietudes del personal, se acordó conformar una mesa de trabajo con el objetivo de avanzar en una propuesta al Poder Ejecutivo provincial que permita recuperar el poder adquisitivo de los integrantes del Poder Judicial.