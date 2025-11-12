La Mesa de Diálogo Social inicia su transición hacia la promoción de la autonomía y la sustentabilidad
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales, realizó un encuentro con la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, Cáritas Paraná y diversas organizaciones sociales, en el marco de la Mesa de Diálogo Social.
Creada bajo la Ley de Emergencia Alimentaria, la Mesa ha cumplido un ciclo de consolidación y comienza ahora una nueva etapa orientada a la promoción de la autonomía y la sustentabilidad.
El secretario de Articulación de Políticas Sociales, Miguel Heft, explicó que “la mesa dejó de ser noticia porque se logró estabilizar la situación, lo que nos empuja a buscar un enfoque superador”. En ese sentido, llevó tranquilidad a los integrantes al señalar que, “independientemente del marco legal inicial, la mesa continuará operando, en búsqueda de soluciones más sustentables en el tiempo”.
El encuentro, realizado este lunes, tuvo como objetivo iniciar la transición hacia un modelo más sustentable y revisar el estado de situación en las comunidades vulnerables. Las organizaciones participantes remarcaron la necesidad de acompañamiento estatal y la importancia de fortalecer los espacios comunitarios para abordar de manera integral las problemáticas sociales.
Durante la jornada, se acordó avanzar con la implementación de talleres sobre violencia de género y consumo problemático, orientados a fortalecer el autocuidado de referentes y promotores comunitarios que trabajan en territorio.