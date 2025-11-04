La Mesa de Diálogo Social de Entre Ríos refuerza el trabajo conjunto para atender problemáticas alimentarias y sociales
El secretario de Articulación de Políticas Sociales, Miguel Heft, encabezó este martes un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social, espacio que reúne a legisladores provinciales, representantes del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el abordaje de las problemáticas alimentarias y sociales en Entre Ríos.
Durante la reunión, se anunció el inicio de la licitación para una nueva compra de alimentos, que incluirá productos destinados a la conformación de módulos alimentarios. Estos serán distribuidos a municipios, comunas y organizaciones sociales, garantizando la continuidad del abastecimiento en 2026 y el cumplimiento en tiempo y forma de las entregas.
Además, se presentó un programa de talleres conjuntos con la Dirección de Mujeres y el Ministerio de Salud, orientado a capacitar y brindar herramientas que fortalezcan el trabajo desarrollado en espacios comunitarios.
Al cierre del encuentro, Heft aseguró que, más allá de la continuidad de la Ley de Emergencia Alimentaria, el Gobierno provincial mantendrá activo este ámbito de articulación. “Este espacio fue creado para abordar las temáticas sociales que nos interpelan y trabajar en respuestas efectivas y sostenibles. Y va a seguir sosteniéndose”, afirmó el funcionario.
Participaron del encuentro los senadores Alberto Otaegui y Víctor Sanzberro, las diputadas Silvia Moreno y Liliana Salinas, autoridades del Ministerio de Salud y del Consejo General de Educación, junto con representantes de Cáritas Paraná, Libres del Sur, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano.