La mansión de Pilar era de una proveedora de AFA en la que figuran dirigentes del fútbol y antes fue de Carlos Tévez
El juez federal Daniel Rafecas avanza en la investigación por la mansión de Pilar cuya trama registra un circuito societario que involucra a dirigentes de la AFA. Tras obtener en La Plata los registros catastrales bonaerenses del inmueble, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal de la firma Malte SRL, sociedad que aparece en la cadena de titularidades del predio y que además figura como proveedora de la AFA.
Según consta en el boletín 6.089 de la Asociación del Fútbol Argentino, Malte SRL fue contratada de manera directa en 2022 para implementar el sistema VAR, por una obra valuada en 500 mil dólares. Por ese motivo, Rafecas requirió a ARCA el detalle impositivo de la empresa y de quienes integran su estructura societaria. Entre los nombres aparece Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de la AFA.
Un derrotero societario llamativo
La documentación reunida en el expediente reveló un recorrido inquietante detrás de la propiedad. El registro muestra que Carlos Tevez —ídolo de Boca y actual DT de Talleres de Córdoba— adquirió la mansión en julio de 2017 y la vendió el 28 de junio de 2023 a Malte SRL.
Menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, el inmueble pasó nuevamente de manos: quedó bajo control de REAL CENTRAL SRL, registrada con el CUIL del monotributista Luciano Pantano y de su madre jubilada Ana Conte, los actuales dueños formales.
Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba— Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024
Este entramado cobró relevancia luego de un tuit publicado por Tevez en plena discusión con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. “Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino…”, escribió el 5 de marzo de 2024, en un mensaje que fue aportado a la causa por los denunciantes Facundo De Gaiso y Matías Yofe.
Pantano y Conte fueron denunciados hace poco más de una semana como presuntos testaferros de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, lo que reforzó las sospechas sobre la trama societaria.
La línea investigativa
Con estos elementos, Rafecas intenta determinar si existió un esquema destinado a ocultar a los verdaderos beneficiarios del predio. Los avances de este miércoles ya confirmaron que, de manera formal, dirigentes de la AFA figuraron como propietarios de la mansión en distintos momentos.
Malte SRL y su rol en el fútbol
La firma también apareció vinculada a la llegada al fútbol argentino del jugador bengalí Jamal Bhuyan, quien desembarcó en Sol de Mayo de Viedma en medio del furor por Bangladesh tras el Mundial de Qatar. Según el medio Página/12, en esa movida participó la empresa encabezada por Juan Pablo Beacon, presidente de la Federación Patagónica de Fútbol y dirigente cercano a Pablo Toviggino.
En el análisis de los cambios societarios de Malte SRL, Beacon figura como accionista que se desprendió de sus participaciones en favor de SOMA SRL, firma con sede en Santiago del Estero, provincia que aparece reiteradamente en la supuesta ruta financiera investigada.
En sus redes, Beacon suele exhibir su cercanía al tesorero de la AFA, compartiendo publicaciones de Toviggino en X.