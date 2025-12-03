La Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional de Fútbol oficializó este miércoles las designaciones arbitrales para los dos partidos de semifinales del Torneo Clausura 2025, que se disputarán el lunes. Los encuentros serán Boca vs Racing, en la Bombonera, y Gimnasia vs Estudiantes, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. También se confirmaron las ternas arbitrales y los encargados del VAR para cada duelo.
Domingo 7 de diciembre – La Bombonera
19.00 – Boca (1A) vs Racing (3A) – TNT Sports / ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Lunes 8 de diciembre – Estadio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque)
17.00 – Gimnasia (7B) vs Estudiantes (8A) – TNT Sports / ESPN Premium
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez