La Liga de Intendentes Justicialistas denuncia la ruptura de la veda electoral por parte del gobernador de Entre Ríos, “a través de un anuncio oportunista, electoralista e irreal”
“El tope de tasas municipales en la factura de luz anunciado este miércoles en plena veda electoral se encuentra en tratamiento y debate con todos los municipios en tanto implicará un deterioro grave a la arcas municipales sin acompañamiento de los estados nacional ni provincial, sin subsidios y con paralización de obras que nos vimos obligados a continuar con recursos propios”, manifestó, mediante un comunicado la Liga de Intendentes Justicialistas.
“Por supuesto que acompañaremos una propuesta seria y equilibrada para beneficiar a los vecinos, pero las decisiones sobre la financiación de estos servicios deben surgir del diálogo institucional y del respeto a la autonomía municipal, nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía”, se detalla en la comunicación remitida a esta Redacción.
“Lo que no dice el gobernador es que toda la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses. En este contexto, hacer anuncios a tan largo plazo es, como mínimo, irresponsable”, añade la proclama.
“Los municipios hemos sido, somos y seremos el primer eslabón del Estado en la atención de las demandas sociales, sosteniendo obras, servicios y programas en un escenario económico adverso, muchas veces sin el acompañamiento financiero suficiente”, puntualiza la Liga de Intendentes Justicialistas.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de nuestros vecinos, entendiendo que la sustentabilidad de las cuentas locales y la calidad de los servicios públicos deben estar siempre por encima de la coyuntura política”, concluye el comunicado.