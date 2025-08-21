La Liga de Intendentes del PJ reafirmó la unidad del peronismo entrerriano de cara a las elecciones
La Liga de Intendentes del Partido Justicialista de Entre Ríos emitió un comunicado este miércoles tras la confirmación de las listas que competirán en las elecciones de octubre. Allí afirmaron que el peronismo entrerriano está unido para enfrentar “el ajuste de los gobiernos nacional y provincial”.
“Desde la Liga de Intendentes del Partido Justicialista de Entre Ríos expresamos con total claridad que el peronismo está unido en la provincia y así se presenta con el frente Fuerza Entre Ríos de cara a las elecciones legislativas de octubre”, remarcaron.
En esa línea, señalaron que “el Partido Justicialista de Entre Ríos tiene una única lista oficial, avalada por la Carta Orgánica partidaria y respaldada por la militancia de cada localidad”.
También cuestionaron a quienes decidieron competir por fuera del PJ: “Las distintas expresiones políticas que han decidido hacerlo representan proyectos personales que nada tienen que ver con la voluntad orgánica del peronismo entrerriano. En vez de sumar, decidieron restar y ser funcionales al oficialismo entrerriano y a quienes quieren debilitar nuestra fuerza política”.
Los intendentes recordaron que el peronismo es “un movimiento con más de 75 años de historia en la defensa de los trabajadores, los humildes y la justicia social, que no puede ser confundido ni reducido a decisiones individuales”.
Finalmente, ratificaron su compromiso con la unidad: “Estamos convencidos de que solo con un proyecto colectivo y solidario se podrá defender a nuestra provincia de las políticas de ajuste y exclusión que hoy impulsan los gobiernos nacional y provincial”.