La licitación para el transporte urbano en Concepción del Uruguay quedó desierta y se agrava la crisis del sistema tras la eliminación de subsidios
La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanzó una convocatoria a licitación pública para otorgar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, conforme a la normativa que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar concesiones y subsidios en la materia. Sin embargo, el plazo para presentar ofertas venció este miércoles 10 de diciembre sin que se registraran propuestas, por lo que la licitación quedó desierta.
Las dos empresas que venían prestando el servicio no presentaron ofertas y tampoco surgieron nuevos interesados. Desde el Ejecutivo señalaron que el contexto económico, la eliminación de los subsidios nacionales y provinciales y la baja demanda de boletos en la ciudad figuran entre los factores determinantes de la crisis del sistema, que en los últimos meses se sostuvo casi exclusivamente con aportes municipales.
En 2009, mediante el Decreto Municipal N° 22.126, el Municipio adjudicó la concesión del servicio a Buses del Uruguay, con un plazo inicial de diez años y una prórroga opcional de cinco más. Posteriormente, en agosto de 2023, a través del Decreto N° 28.193, se autorizó la ampliación de la concesión a las firmas Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Buses S.R.L., extendiendo la prestación por dos años a partir del 1° de octubre de 2023.
Con el vencimiento de ese período, la Secretaría de Gobierno y las áreas técnicas elaboraron un nuevo Pliego de Bases y Condiciones para adjudicar nuevamente la concesión y garantizar la continuidad del servicio. La licitación, sin embargo, volvió a quedar vacante.
La crisis del transporte y la eliminación de subsidios
El transporte urbano de pasajeros atraviesa a nivel nacional —y especialmente en el interior— una crisis profunda producto de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios al sistema. Para las empresas de Entre Ríos, esta quita representó un golpe directo a su viabilidad: sin esos aportes, debieron optar entre fuertes aumentos tarifarios o reducciones de servicio, alternativas con alto impacto social.
Ante este escenario, provincias y municipios debieron recurrir a fondos propios para sostener la prestación. En Concepción del Uruguay, el Concejo Deliberante aprobó en agosto de 2024 la Ordenanza N° 11.506, que autorizó un subsidio municipal para asistir a las empresas frente al deterioro financiero generado por cambios en la distribución de aportes provinciales dispuestos por la Resolución N° 022 de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos.
La situación puso en evidencia la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, especialmente para asegurar el acceso equitativo de niños, niñas y adolescentes a la educación. Por ello, el Municipio autorizó un aporte económico mensual destinado a subsidiar el transporte urbano prestado por Uruguay Buses S.R.L. y Bajo Uruguay S.R.L., evitando la interrupción de los recorridos.
Sin embargo, el retiro de subsidios nacionales y las modificaciones en el esquema provincial profundizaron la incertidumbre. Concepción del Uruguay enfrenta ahora un punto de inflexión que obliga a redefinir estrategias para sostener un servicio considerado esencial para la movilidad, la inclusión social y el acceso a oportunidades laborales, educativas y sanitarias, especialmente para los sectores más vulnerables.
