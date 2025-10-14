La Libertad No Avanza… Según Virginia Gallardo, antes que Milei sea presidente había más pobres que habitantes en la Argentina
De cara a las próximas elecciones legislativas, la candidata a diputada por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, habló de cómo se siente con esta postulación e hizo referencia a su falta de experiencia. No solo habló de su candidatura sino que también protagonizó un insólito momento, donde aseguró que en Argentina hubo más pobres que población antes de asumir Javier Milei como presidente, lo que hizo que las redes sociales estallen.
“Hay 35 millones de pobres y antes había 56”, dijo entre lágrimas en declaraciones radiales. Y siguió: “Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía”.
A la exvedette no le dan las cuentas. Es que de acuerdo a los resultados del Censo 2022, presentados el 31 de enero de 2023, en la Argentina somos 46.044.703 habitantes.
➡️ Virginia Gallardo: “Había 56 millones de pobres, Milei lo bajó a 35”
La candidata de LLA no sabe ni cuántos habitantes tiene su país. pic.twitter.com/ojZ43mptgy
— Al Toque (@altoque_ok) October 14, 2025
En esa misma entrevista, la mediática habló sobre sus sensaciones de cara a las votaciones del próximo 26 de octubre. “Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”, dijo en declaraciones radiales.
“Seguramente me vengan a buscar y no me importa. Hay que hacer las cosas bien”, siguió diciendo sobre sus limitaciones, pero confiando en sus capacidades.
“Nunca dejé de venir a Corrientes. Gracias a Dios hay otra vida más sana en esto de compartir la naturaleza y la familia”, indicó.