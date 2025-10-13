La Libertad No Avanza: Lilia Lemoine agredió a manifestantes en la visita de Javier Milei a Corrientes
La diputada nacional Lilia Lemoine dejó en evidencia, una vez más, la violencia libertaria luego de insultar y agredir a una manifestante. Todo ocurrió en el marco de la visita del presidente Javier Milei a la provincia de Corrientes en su intento por ponerse al frente de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
“BROTE”
Por este video donde se ve a Lilia Lemoine totalmente descompensada, intentando asesinar a una mujer mayor. pic.twitter.com/opoOOTCyM6
— Tendencias ARG (@porqtendenciaa) October 12, 2025
En las imágenes capturadas por los vecinos se puede ver a Lemoine a los empujones con una mujer y hasta golpeándola en medio de un fuerte griterío. En otro de los videos, se ve cómo la diputada intenta arrebatarle el celular a una mujer que estaba grabando, y luego continúa a los gritos. Tras agredirlos, Lemoine intentó victimizarse y comenzó a los gritos a llamar a la policía.
Miren lo que es este primer plano de la agresión de la diputada DROGADICTA y PSIQUIÁTRICA Lilia Lemoine.
¿Esto no es INHABILIDAD MORAL? pic.twitter.com/MEqP0CoTPV
— M (@MConurbasic) October 13, 2025
Apenas 11 minutos duró la recorrida del presidente Milei sobre la costanera correntina General San Martín. Ese fue el breve tiempo que transcurrió desde que se abrió el portón de hierro de uno de los accesos del Hotel de Turismo hasta que se subió a la camioneta que lo llevaría al aeropuerto Piragine Niveyro para regresar a Buenos Aires.
Luego de su paso por Resistencia, junto a su socio político, el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero, Milei llegó a la capital correntina cerca del mediodía. Saludó a algunos militantes que se agolpaban en la entrada del hotel y se encerró junto a la comitiva porteña y a algunos visitantes locales con los que compartió unos minutos.
La lista incluyó al ex candidato a gobernador, Lisandro Almirón, uno de los más dañados en las elecciones provinciales; la reina del carnaval, ex vedette Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por Corrientes, y al dirigente liberal, Ricardo “Caito” Leconte, diputado provincial elector por LLA e hijo del ex gobernador y funcionario de la dictadura militar, Ricardo Leconte.