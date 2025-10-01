La Libertad No Avanza: Influencer libertaria publicó un video para criticar a CFK pero quedó en ridículo mal
La ‘tiktoker’ libertaria Luciana Scarpati quedó en ridículo en las redes sociales cuando publicó un video durante la ceremonia de los Martín Fierro que se celebró este lunes por la noche. Allí otorgaron el premio a la mejor publicidad a la agencia que produjo el comercial de Mercado Libre, y ahí fue que este hilarante personaje trató de ser cómica y cayó en una bufonada grotesca.
La puntana Scarpati, se mostró completamente indignada porque ganara un premio una empresa“perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner”, cuando todo el mundo sabe que Mercado Libre es propiedad de Marcos Galperín, íntimo de Mauricio Macri y del actual gobierno. Y además el premio no fue a la empresa sino a la agencia de publicidad.
“Miren ganó un premio Mercadolibre, saben quien es dueño de Mercadolibre? Así es, la vieja chorra CRISTINA KIRCHNER”
Jsjjsjajajjajajajjajajajaja ehh?? La libertaria mas ubicada en tiempo y espacio pic.twitter.com/gCNWV25sqz
— TUGO News (@TugoNews) October 1, 2025
Por ese absurdo video que subió, en las redes sociales le respondieron con todo tipo de comentarios y cargadas, pero no es la única vez que se pone en un lugar muy polémico…
Recientemente a través de tik tok tuvo polémicos dichos respecto a la homosexualidad que le costaron muchas críticas por parte de sus usuarios y tuvo que salir a rectificarse con otro video.
No hace falta aclarar que es una acérrima defensora de Javier Milei y el gobierno libertario, aparentemente, muy bien informada…