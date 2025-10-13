La Libertad No Avanza: Increíble… Karen Reichardt les pide a los libertarios que vayan “con la boleta única en el bolsillo”
No se sabe si por quedarse anclada en el pasado o por falta de entendimiento sobre el modo de votación con boleta única, la candidata libertaria Karen Reichardt quedó en ridículo en sus redes sociales. Qué sucederá de aquí al 26 de octubre con las frases y actitudes desopilantes de los candidatos de La Libertad Avanza, hoy es la incógnita hilarante en redes sociales.
Siguiendo con la tradición de llorar por adelantado que “les robaron las boletas”, Reichardt les pidió a sus votantes que sean precavidos y lleven la boleta para evitar que se puedan confundir con otra o que no la encuentren en el cuarto oscuro.
Su consejo es tan estéril como inapropiado para una candidata, pues la única Boleta Única Papel que está autorizada para emitir el sufragio es la que nos entregarán en la mesa con la firma y el sello pertinente de sus autoridades.
[POLÍTICA] “Vayan a votar con la boleta en el bolsillo”: el pedido de Karen Reichardt, candidata libertaria a diputada nacional por la Provincia. https://t.co/LBE77MRsC7 pic.twitter.com/FCaNshj6gb
— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 3, 2025
Cabe resaltar… La exmodelo y exfigura de tapa de la revista Playboy, Karen Reichardt —inscripta en el padrón como Karina Celia Vázquez—, encabezará la lista de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert.
Sin embargo, el padrón electoral definitivo revela que Reichardt no vota en la provincia que busca representar, sino en la Ciudad de Buenos Aires: figura asignada a la mesa 6592 del colegio Logosófico González Pecotche – Nivel Primario, una escuela primaria ubicada en Vidt 1631, barrio de Palermo.
La curiosidad no es menor. En términos formales, la candidata libertaria y vecina de Palermo, no podrá votarse a sí misma el próximo 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales. El caso reaviva la discusión sobre los criterios con los que los partidos seleccionan a sus postulantes, sobre todo cuando el domicilio electoral no coincide con el distrito que pretenden representar.