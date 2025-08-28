La Libertad No Avanza en Corrientes: otra marcha plagada de incidentes con agresiones libertarias a periodistas
Luego de los incidentes registrados en Lomas de Zamora este miércoles, donde el presidente Javier Milei encabezaba una fallida caravana que se vio interrumpida por piedrazos, este jueves la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron echados por vecinos en la ciudad de Corrientes.
El repudio generalizado a la hermana del presidente y al titular de la Cámara Baja se da en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que los tienen, junto a Lule Menem, como protagonistas tras la filtración de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
CAMPAÑA DE DE LLA: EVACUARON A KARINA MILEI Y MARTÍN MENEM TRAS LOS INCIDENTES
Un móvil de A24 fue agredido en Corrientes.
️ @edufeiok
Seguí en #ElNoticieroDeA24
https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/ZVoSgfq3KN
— A24.com (@A24COM) August 28, 2025
En menos de una cuadra, la nueva caravana, esta vez en Corrientes, tuvo que ser evacuada por nuevos incidentes, ya que vecinos repudiaron la presencia de Karina, Menem y Lisandro Almirón.
⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: Tras el escándalo de coimas, KARINA MILEI FUE REPUDIADA POR LA GENTE AL INTENTAR HACER CAMPAÑA EN CORRIENTES Y TUVO QUE HUIR.
‼️ Otra caravana, otra vez incidentes. EL GOBIERNO ESTÁ EN SU PEOR MOMENTO. YA NO LOS QUIERE NADIE. pic.twitter.com/0DATSVGuup
— Diagonales (@diagonalesweb) August 28, 2025
Iñaki Gutiérrez de experto en redes a “patovica” contra la prensa
El momento donde la camioneta de Karina Milei casi atropella a un camarógrafo y la PATOTA DE IÑAKI lo va a buscar para cagarlo a trompadas.
Después los tiraron al piso y los torturaron en grupo. Vean todo
El escándalo de corrupción está pegando fulero pic.twitter.com/w57cx4yulv
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 28, 2025
No solo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron abucheados y echados por vecinos este jueves en la ciudad de Corrientes; en una nueva y fallida caravana el dirigente libertario Iñaki Gutiérrez también quedó envuelto en los incidentes y hasta terminó discutiendo de forma violenta con una periodista.
“Tenés que hablar cuando sabés”️
La discusión de Iñaki Gutierrez con una periodista de LN+ La cronista le pidió al community manager que se tranquilice porque ella le estaba hablando bien pic.twitter.com/q7qysIgMIX
— El Destape (@eldestapeweb) August 28, 2025
El incidente en Corrientes añade una capa de tensión a la situación política y mediática que enfrentan los funcionarios. Fue luego de la evacuación de la fallida caravana cuando periodistas de A24 que cubrían el acto denunciaron haber sufrido agresiones de militantes libertarios y, presuntamente, de la seguridad de los funcionarios. En el vivo de ese canal se pudo ver cómo atacaron a su compañero, en medio de empujones y forcejeos con ella.
A Iñaki Gutierrez no le dieron LOS HUEVOS para defender a su novia de un robo pero si le da para ir en patota totalmente DROGADO y apurar a una mina, no hay un solo libertario que no sea un CAGÓN pic.twitter.com/FFPr2w026v
— TUGO News (@TugoNews) August 28, 2025
En paralelo, las cámaras de LN+ captaron parte del ataque a su colega, y se observó a Iñaki empujando al trabajador de prensa, lo que derivó en la intervención de la cronista, quien se encontraba sin retornos, los que dijo perder “en los empujones”.
IÑAKI FUE A PEGARLE A UN PERIODISTA EN PATOTA.
Un grupo de LIBERTARIOS VIOLENTOS dirigidos por Iñaki fue a PEGARLE a un camarografo que estaba TRABAJANDO.
¿Qué pasa pepona falopera te mandaron a hacer quilombo para TAPAR LAS COIMAS DE KARINA? pic.twitter.com/qvtFX4Yvwu
— Joel (@Joepsi) August 28, 2025
“¿Qué es lo que te pasa, Iñaki?”, cruzó la periodista de LN+ al funcionario libertario, quien se encontraba por demás alterado. “¿Se piensan que porque son periodistas pueden empujar a la gente? Eso no es hacer periodista”, denunció.
Asi fue LA AGRESIÓN de MILITANTES LIBERTARIOS dirigidos por IÑAKI a una PERIODISTA que estaba cubriendo la caminata en Corrientes.
La AGARRARON DEL CUELLO, le pegaron a ELLA Y A SU PAPÁ para que no hagan preguntas.
¿No les da vergüenza decir que los agresivos son los otros? pic.twitter.com/iggUDpe6A8
— Joel (@Joepsi) August 28, 2025
La entrevista fue subiendo el tenor por las formas de Gutiérrez, quien se mostraba bastante enojado. “Tenés que hablar cuando sabés entonces”, arremetió el joven libertario, y mientras la periodista ya parecía incómoda y le pedía que se tranquilizara, respondió exaltado: “Estoy sumamente tranquilo”.