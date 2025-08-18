La Libertad Avanza presentó a sus candidatos entrerrianos para las legislativas 2025
En una jornada decisiva, quedó oficializada la lista de candidatos de la Alianza La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
La coalición, integrada por LLA, PRO, UCR, MSE, FE y el Partido Libertario, definió los nombres que encabezarán las boletas en Entre Ríos en respaldo al rumbo trazado por el presidente Javier Milei y en oposición al kirchnerismo.
Representación entrerriana en el Congreso
En el Senado, los primeros lugares estarán ocupados por:
- Joaquín Benegas Lynch (primer término)
- Romina María Almeida (segundo término)
En la Cámara de Diputados, la lista se ordena de la siguiente manera:
- Andrés Ariel Laumann (LLA)
- Alicia María Fregonese (PRO)
- Darío Schneider (UCR)
- Eliana Camila Lagraña
- Wenceslao Martín Gadea
Una alianza con rumbo definido
La conformación de la lista se realizó en el marco de la constitución legal de la alianza, el 7 de agosto, bajo los términos de la Ley Nacional 23.298. Los responsables políticos de campaña designados son Roque Fleitas y Gustavo R. Hein.
El objetivo de LLA es claro: representar a los entrerrianos que buscan orden fiscal, baja de la inflación, fin del populismo y la corrupción, y desarrollo con libertad y trabajo.
“Voy a trabajar para defender los valores liberales que hicieron y volverán a hacer de la Argentina el país más libre y próspero del mundo. Necesitamos una coalición fuerte en el Congreso que respalde la transformación que lidera Milei y cierre el paso al kirchnerismo. Nosotros no vinimos a gestionar la decadencia: vinimos a liderar una revolución liberal”, enfatizó Joaquín Benegas Lynch.
Por su parte, Andrés Laumann afirmó:
“Será un honor representar a Entre Ríos en la Legislatura Nacional. Vamos a dar una batalla histórica contra quienes hundieron la provincia durante más de 20 años. La premisa es clara: estar unidos para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
Perfiles de los candidatos principales
Joaquín Benegas Lynch
- Magíster en Administración de Negocios (Universidad de San Andrés).
- Vinculado a la producción agropecuaria y fundador de Glocal Terra, empresa de gestión de inversiones y campos productivos.
- Reside en La Paz desde 2007 junto a su familia.
- Heredero del legado liberal transmitido por su abuelo y su padre, Alberto Benegas Lynch.
Andrés Laumann
- Vive en Paraná y preside LLA en el departamento.
- Fue candidato a intendente de la capital entrerriana.
- Se define como “demócrata conservador”.
- Sus ejes políticos giran en torno a la recuperación del tejido social y la agenda ambiental.
- Está vinculado laboralmente al sector de la movilidad eléctrica.