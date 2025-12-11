Ahora La Libertad Avanza también califica de “traidora” a Leila Gianni
La concejal Leila Gianni fue separada de La Libertad Avanza (LLA) luego de asumir su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza, en medio de acusaciones internas de “traición” al espacio que lidera el presidente Javier Milei.
A través de un comunicado, LLA local informó que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a hablar” en nombre del partido, tras su decisión de abandonar el bloque el mismo día de su jura. “Rompió deliberadamente el bloque obtenido con los votos de los vecinos”, señalaron.
La controversia estalló cuando la concejal decidió conformar una nueva bancada junto a Hernán Finocchiaro (hermano del exministro macrista Alejandro Finocchiaro), Javier Ferreyra y el libertario Ricardo Lococco. El espacio fue bautizado “Alianza Libertad Republicana” y se referencia en dirigentes cercanos a Cristian Ritondo.
Desde LLA sostuvieron que la movida fue “consciente y planificada”, con el objetivo de generar una división interna, lo que demostraría “falta de compromiso real con nuestras ideas y con el mandato de las urnas”. También remarcaron que Gianni mantiene diferencias con el sector de Luis Ontiveros, referente bonaerense de confianza de Sebastián Pareja.
Gianni defendió su postura y aseguró que su alejamiento respondió a la búsqueda de “pluralidad, diálogo y trabajo honesto”. En X afirmó: “Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi trabajo será exclusivamente para los matanceros, sin condicionamientos”.
Para los operadores seriales les cuento: NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro Leon.— Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025
En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza…
La concejal también cuestionó “prácticas y modos de conducción” que, según dijo, dificultan avanzar en proyectos necesarios para los vecinos. Desde LLA, en tanto, la acusaron de no tener domicilio real en La Matanza, señalando que su pertenencia al espacio fue “meramente electoral”.
Luego de los comicios, Gianni —exfuncionaria de Capital Humano— había buscado posicionarse como jefa del bloque para disputar la sucesión de Fernando Espinoza en 2027.
En redes sociales, cuentas libertarias viralizaron un video donde se la ve saludando con un beso al intendente Espinoza, a quien ella misma había criticado por la denuncia de violencia de género en su contra. Gianni respondió: “Fue un saludo protocolar, como al resto de los concejales opositores. Es una operación más”.
También aseguró que no abandonó al oficialismo nacional: “Sigo de la mano de nuestro Presidente, nuestro León”, publicó en X.
El comunicado de LLA concluye que “estas conductas no representan ni representaron jamás” al espacio y que el bloque seguirá trabajando “unido, con responsabilidad y sin especulaciones”.