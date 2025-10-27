La Libertad Avanza celebró su triunfo en Entre Ríos y Benegas Lynch afirmó: “Hoy Entre Ríos votó violeta y votó futuro”
La Alianza La Libertad Avanza (LLA) en Entre Ríos celebró el resultado electoral que la consagró como la fuerza más votada de la provincia. Desde el espacio señalaron que “el apoyo al presidente Javier Milei fue el protagonista”, y destacaron que “el voto de los entrerrianos ratifica el mandato de cambio profundo que el país inició hace menos de un año”.
Con más del 50% de los votos, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida resultaron electos senadores nacionales, mientras que Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider ocuparán bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Desde el búnker provincial en Paraná, Benegas Lynch agradeció el acompañamiento de los votantes y subrayó que el resultado representa “una señal clara de confianza en el rumbo de la libertad y el orden que impulsa el presidente Milei”.
“Tenemos un gran desafío por delante, porque la libertad no es un destino, sino una batalla que se defiende todos los días”, enfatizó.
El senador electo sostuvo además que el triunfo “no es personal ni partidario”, sino “una victoria de las ideas de la libertad, del mérito, el trabajo y la responsabilidad individual”.
“La sociedad argentina ratificó dejar atrás 100 años de decadencia. Eligió un país más libre, con crecimiento, con más trabajo y menos impuestos”, expresó.
En el comando libertario se destacó que, a partir del 10 de diciembre, los legisladores electos acompañarán las reformas impulsadas por el presidente Milei.
“Por fuera del kirchnerismo, hay otras fuerzas políticas con las que se puede conversar y con las que tenemos puntos de acuerdo. Esperamos trabajar en conjunto de cara al futuro. Queda claro que somos más que los que quieren volver al pasado”, señaló Benegas Lynch.
Durante el acto, el referente libertario agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por “estar alineado con las ideas del presidente”, y también tuvo palabras de reconocimiento para los fiscales, voluntarios y cada entrerriano que defendió el proyecto de la libertad.
“Hoy Entre Ríos votó violeta, y votó futuro”, concluyó.
Por su parte, Roque Fleitas, presidente del partido en Entre Ríos, destacó el crecimiento del espacio a nivel nacional:
“Es la primera elección que enfrentamos como partido nacional en los 24 distritos. La Libertad Avanza creció muchísimo en todo el país y se confirmó que es la principal fuerza de cambio del territorio nacional”.