La Legislatura entrerriana avanza con proyectos sobre emprendedurismo, derechos del paciente y donaciones
En una semana de intensa actividad, la Cámara de Diputados de Entre Ríos analizó y emitió dictamen a diversas iniciativas que abarcan desde el fomento a emprendedores hasta la adhesión a leyes nacionales y la regularización de inmuebles con fines sociales.
Actualización de la Ley de “Emprendedurismo Joven Entrerriano”
Las comisiones de Desarrollo Social, presidida por Carolina Streitenberger, y de Economías Regionales, a cargo de Enrique Cresto, debatieron y aprobaron un dictamen para modificar la Ley N° 10.394 de “Emprendedurismo Joven Entrerriano”, sancionada en 2015.
La propuesta, impulsada por el diputado Juan Rossi, elimina el límite de edad de 40 años para acceder a los beneficios y amplía las fuentes de financiamiento, incorporando la posibilidad de articular con fideicomisos y organismos descentralizados.
Cresto, uno de los impulsores originales de la norma, recordó que en sus primeros cinco años la ley permitió la creación de 800 micropymes y destacó que su actualización busca “volver a ser una herramienta para revertir el impacto de las políticas nacionales que afectan al sector productivo provincial”.
Adhesión a la Ley Nacional de Derechos del Paciente
En reunión conjunta, las comisiones de Desarrollo Social y Salud Pública, que encabezan Streitenberger y Silvio Gallay, emitieron dictamen favorable al proyecto de adhesión a la Ley Nacional N° 26.529, presentado por Gabriela Lena.
La iniciativa promueve la capacitación de profesionales de la salud en los principios de la norma y la difusión de los Derechos del Paciente. La médica Marina Alegre, del Comité de Bioética, explicó que la ley contempla derechos como el límite terapéutico, la orden de no reanimación en enfermedades graves e irreversibles, y la posibilidad de que pacientes de entre 13 y 16 años decidan sus tratamientos junto a sus padres.
Alegre subrayó que la norma también protege a los profesionales, dejándolos exentos de sanciones por respetar la voluntad del paciente en momentos críticos.
Donaciones, deudores alimentarios y licencias para adoptantes
La Comisión de Legislación General, presidida por Marcelo López, trató proyectos de donación de inmuebles destinados a una escuela en Victoria, una Agrupación de Adultos Mayores en Gualeguaychú y la transferencia de un vehículo a los Bomberos Voluntarios de Concordia.
También inició el análisis de dos propuestas: una de Lorena Arrozogaray para impedir el ingreso a espectáculos deportivos y salas de juego a deudores alimentarios; y otra de Mariana Bentos para otorgar licencias especiales a empleados públicos provinciales adoptantes, con el fin de garantizar una mejor vinculación familiar.
Finalmente, se abordó el proyecto de aprobación del Tratado de Integración Regional entre las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, que busca coordinar obras de infraestructura de interés común.