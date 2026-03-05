La legisladora libertaria Florencia Arietto suma bochornos: ahora actuó de “patovica”
Florencia Arietto, la senadora bonaerense, hoy libertaria, protagonizó una nueva escena polémica durante el conflicto en la empresa Lustramax, en medio de una ola de despidos. Como si fuera una guardia de seguridad de los dueños de la compañía, intentó detener a unn empleado que había sido autorizado por la Justicia a entrar a la planta.
Durante la mañana, la dirigente fue captada en la puerta de la planta mientras intentaba impedir el ingreso de un trabajador, en otra imagen vergonzosa que suma a su historial.
La libertaria Florencia Arietto empujando a trabajadores como si ella efectuara de policía, quien le dió permiso a una senadora, que vive de la NUESTRA, a TOCAR a los laburantes? Denuncia ya mismo pic.twitter.com/xcGkcl2hzy
— TUGO News (@TugoNews) March 5, 2026
Según se difundió en redes sociales y en medio de la disputa sindical que atraviesa la compañía, el empleado contaba con una autorización judicial para ingresar al establecimiento. Sin embargo, en el lugar se produjo un momento de tensión cuando Arietto se ubicó en el acceso junto a otras personas para bloquearle el paso.
Acá la senadora Arietto diciendo que va a incumplir leyes y fallos judiciales porque a ella se le antoja.
¿De dónde sacó ella que está por encima de la ley? pic.twitter.com/4k1McOitTI
— DURO (@duroms) March 5, 2026
El episodio fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó una ola de críticas y comentarios. Muchos usuarios señalaron lo llamativo de la escena, en la que la dirigente apareció prácticamente cumpliendo el rol de seguridad privada.