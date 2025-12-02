La lealtad del peronismo catamarqueño tiene sus límites
En medio de la reunión del nuevo bloque de Unión por la Patria (UP) realizada este martes al mediodía, se confirmó la salida de tres de los cuatro diputados catamarqueños, decisión tomada por orden del gobernador Raúl Jalil, quien impulsó su alejamiento de la bancada peronista.
Los legisladores Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila ya no participaron del encuentro de UP. La determinación de Jalil se venía anticipando y forma parte de las negociaciones políticas con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar en un nuevo armado parlamentario.
La semana pasada, estos tres diputados participaron de la reunión de Innovación Federal en la Casa de Salta. El espacio, encabezado por Sáenz, Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, mantiene buena sintonía con Casa Rosada. También se sumarán al futuro interbloque los cuatro diputados del oficialismo misionero.
Por su parte, y a instancias de la senadora nacional Lucía Corpacci, autoridad del PJ Nacional, Claudia Palladino será la única representante catamarqueña que se mantendrá dentro de UP. Monguillot y Palladino integraron la fórmula que se impuso en Catamarca en las elecciones de octubre, una de las pocas provincias ganadas por el peronismo. En tanto, Nóblega y Ávila tienen mandato vigente hasta 2027.
La salida de los tres diputados alineados con Jalil dejaría a la bancada peronista/kirchnerista con 94 miembros, aunque esa cifra podría bajar a 93 si el puntano Jorge “Gato” Fernández finalmente no integra UP, tal como deslizó públicamente. Ese número quedaría por debajo de los 94 que sumaría La Libertad Avanza.
A un día de la sesión preparatoria, las negociaciones siguen abiertas. Si Fernández permaneciera en UP, se daría un empate entre el oficialismo y el peronismo, aunque LLA mantiene activa la búsqueda de nuevos aliados —ya incorporó a más de una docena desde octubre— y podría consolidar la primera minoría.
El bloque conformado por los catamarqueños se denominará “Elijo Catamarca” y, según informaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estará presidido por Sebastián Nóblega, con Fernando Monguillot como vicepresidente.
Durante la tarde del martes, desde el oficialismo aseguraban un escenario 94 a 93, aunque aún no había ingresado la nota formal de Fernández definiendo su pertenencia a un bloque o un eventual monobloque. No obstante, el “Gato” sí participó de la reunión del bloque UP en el tercer piso del Palacio Legislativo.