La lealtad al Poder tiene su precio… Fernando Iglesias, de eterno legislador a embajador de Milei en Bruselas
El Gobierno argentino solicitó esta semana el plácet para que Fernando Iglesias asuma como embajador ante la Unión Europea, confirmaron fuentes oficiales. El actual diputado nacional tiene una relación estrecha con el presidente Javier Milei, a quien acompañó en más de una gira exterior, y ya se desempeñaba en los últimos meses como una suerte de representante informal del Gobierno ante ese bloque.
La sede diplomática en Bruselas permanece vacante desde que en junio se oficializó en el Boletín Oficial el traslado de su último titular, Atilio Berardi. Aun así, el diplomático ya había sido enviado a Argelia a mediados del año pasado, por lo que la representación argentina está sin jefe presencial desde hace casi un año y medio.
El proceso de aprobación del plácet podría extenderse hasta algunos meses, ya que requiere el visto bueno de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, además de la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado y el posterior decreto presidencial. “Debería salir”, marcan en el oficialismo.
El diputado nacional termina su mandato en un mes. No optó por renovar su banca presentándose en las elecciones a sabiendas de que tenía la aprobación presidencial para perfilarse al sector exterior, algo que ya había iniciado como titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja. De hecho, pese a que “no había plata” Milei lo había llevado a varias giras exteriores.
Una de las últimas fue la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos en Francia. La semana pasada estuvo en la jura de Pablo Quirno como canciller realizada en Casa Rosada, sentándose al lado de Federico Pinedo, el actual sherpa argentino en el G20.
Iglesias participó de varios encuentros en Bruselas vinculados a este acuerdo birregional. El último fue días atrás en la sede de la Unión Europea, donde fue parte de un seguimiento del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Semanas antes ya había tenido un encuentro con el embajador de Bélgica en Argentina, Hubert Cooreman, para recibirlo en Buenos Aires y repasar la agenda bilateral de ambos países.
La postulación de Iglesias no es menor, siendo que se espera que en diciembre haya novedades respecto del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.