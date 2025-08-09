La lactancia materna: un acto de amor que protege la salud y el futuro
El Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó que la lactancia materna no solo alimenta, sino que también protege la salud del bebé, la madre y el sistema sanitario. La leche materna aporta defensas naturales, anticuerpos, enzimas y factores inmunológicos que ayudan a prevenir enfermedades comunes y graves desde los primeros días de vida.
De acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce en un 57% el riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias y en un 76% los casos por diarrea. Estas cifras evidencian su papel clave en la prevención de enfermedades infantiles.
Estudios respaldados por la Asociación Española de Pediatría (AEP) señalan que los bebés que no son amamantados presentan mayor riesgo de desarrollar asma, alergias, diabetes tipo 1 y tipo 2, obesidad infantil e incluso ciertos tipos de cáncer. También se ha comprobado que la lactancia puede disminuir hasta en un 60% el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), una de las principales causas de fallecimiento en el primer año de vida.
El pediatra Facundo Vivian, del Centro de Salud Juan Baggio de Gualeguaychú, remarcó: “Los niños y niñas que fueron amamantados presentan una mejor autorregulación del apetito, menor riesgo de obesidad en la adolescencia y mejor salud metabólica a largo plazo. Para las madres, además, amamantar disminuye el riesgo de hemorragia posparto, cáncer de mama y ovario, y favorece una recuperación física y emocional más rápida”.
Finalmente, Vivian destacó que promover la lactancia materna es una responsabilidad compartida, que requiere acompañamiento profesional desde el nacimiento, entornos amigables en centros de salud y espacios laborales, así como políticas públicas que protejan el tiempo y el vínculo entre madre e hijo.