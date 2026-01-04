La Justicia venezolana designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina
Luego de la captura de Nicolás Maduro, la Justicia de Venezuela informó formalmente la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. La decisión fue comunicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se declaró competente para intervenir en la situación institucional generada tras la detención del mandatario.
En su resolución, el Máximo Tribunal venezolano adoptó la figura de “ausencia forzosa” del presidente, una categoría que le permitió evitar la discusión jurídica sobre si la situación corresponde a una ausencia temporal —limitada por la ley a un plazo máximo de días— o a una ausencia absoluta, que implicaría la convocatoria a elecciones presidenciales.
De acuerdo con el fallo, el TSJ ordenó que la actual vicepresidenta de la República asuma de manera inmediata la presidencia en carácter de encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad del Estado y el funcionamiento de los poderes públicos.
La decisión judicial se produce en un contexto de fuerte tensión política y diplomática, tras la operación que derivó en la captura de Maduro y su traslado fuera del país. En ese escenario, el Tribunal buscó establecer un marco institucional que permita sostener el ejercicio del Poder Ejecutivo mientras se desarrolla el nuevo escenario político.
Delcy Rodríguez, figura central del oficialismo y hasta ahora vicepresidenta del gobierno chavista, queda así al frente del Ejecutivo venezolano, en una etapa marcada por la incertidumbre sobre la evolución del proceso interno y las definiciones que adopten los demás poderes del Estado.