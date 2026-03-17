“La Justicia va a los Barrios” inicia su agenda 2026 en Anacleto Medina con atención gratuita y sin turno
Este miércoles se realizará en Paraná la primera jornada del año del programa “La Justicia va a los Barrios”, una propuesta que acerca servicios judiciales y asesoramiento a la comunidad. La actividad tendrá lugar de 9 a 12 en la Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso, ubicada en la Capilla San Martín de Porres (calle 620 entre Padre Cacho Ciuffo y Los Yaros), en barrio Anacleto Medina.
La jornada será abierta, gratuita y sin necesidad de turno previo. En caso de realizar trámites ante el Juzgado de Paz, se deberá concurrir con DNI.
Durante tres horas, vecinos y vecinas podrán realizar trámites judiciales, presentar denuncias y recibir asesoramiento en temas de familia, civil y penal, sin necesidad de trasladarse a Tribunales. Además, se podrán gestionar consultas ante organismos como ANSES, el Instituto Becario y el Instituto Provincial de Discapacidad (IProDI), y también habrá atención de profesionales del Centro de Salud Humberto D’Angelo.
El programa, que se desarrolla durante todo el año en distintos puntos de la provincia, tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, mediante espacios de atención directa en los barrios.
La actividad contará con la participación de jueces, fiscales, defensores y representantes de distintos organismos, quienes brindarán orientación y acompañamiento. Se trata de una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), implementada a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, que busca acercar servicios judiciales gratuitos a la comunidad.
Trámites y consultas disponibles
Ante la Defensoría:
• Asesoramiento en cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela y restricción a la capacidad.
• Gestiones ante organismos públicos para garantizar derechos de salud y educación.
Ante la Fiscalía:
• Recepción y seguimiento de denuncias.
• Consultas vinculadas a la comisión de delitos.
Ante el Juzgado de Paz (con DNI):
• Certificación de firmas (trámites previsionales, seguros, becas).
• Declaraciones juradas para asignaciones familiares, becas y obra social.
• Informaciones sumarias para beneficios previsionales (con dos testigos mayores de 18 años con DNI).
• Trámites para acreditar ingresos insuficientes y gestiones de radicación.
• Certificados de supervivencia y certificación de copias de documentación.
Ante ANSES:
• Asesoramiento sobre AUH, salario familiar, desempleo, asignación por embarazo y monotributo social.
• Seguimiento de expedientes, acreditación de datos y carga de libretas escolares.
Ante el CAPS Humberto D’Angelo:
• Stand de vacunación (llevar carnet).
Ante IProDI:
• Asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Ante el Instituto Becario:
• Información sobre programas de becas, requisitos y formas de inscripción.